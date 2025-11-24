Cumbre libertaria



La secretaria general de la Presidencia y líder de LLA, Karina Milei, reunirá el 30 de noviembre, en Mar del Plata, a casi un millar de dirigentes libertarios con el fin de alinearlos y bajarles línea de cara al recambio legislativo en la provincia de Buenos Aires.

Karina se asegura que el armado de cara a los próximos dos años en el Congreso esté bien aceitado, y en el proceso gana terreno que hasta ahora era del PRO. De hecho, el encuentro libertario se realiza en una ciudad gobernada por el partido amarillo, con el intendente Guillermo Montenegro, quien ha alimentado la alianza con el partido violeta.