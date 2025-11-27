Comenzó la final de los Juegos para Personas Mayores 2025



Con la participación de más de 400 personas mayores provenientes de distintas localidades de la provincia, comenzaron en Esquel las instancias finales de los Juegos Chubutenses para Personas Mayores 2025, organizados por el Ministerio de Desarrollo Humano.

Las delegaciones fueron recibidas en el Gimnasio Municipal, donde se realizó la ceremonia oficial de apertura con las presencias del intendente local Matías Taccetta; la ministra de Desarrollo Humano, Florencia Papaiani; y el presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes; entre otras autoridades provinciales y municipales.

El acto inaugural incluyó la presentación de las delegaciones, la tradicional ceremonia de la antorcha y el encendido del pebetero olímpico, que se convirtió en el momento más emotivo de la jornada.

Encendido de la antorcha

Como marca la tradición de los Juegos Chubutenses, la antorcha que simboliza el espíritu deportivo, la paz y la amistad entre los pueblos fue encendida por los dos atletas más longevos de esta edición: Silverio Bus de 93 años, de la ciudad de Esquel; y Luis Lazzari, de 82 años, de la localidad de Puerto Pirámides.

Con aplausos de pie, ambos ingresaron portando la antorcha y encendieron el pebetero, dando inicio oficial a tres días de competencia, integración y celebración de la vida activa.

En los próximos días los participantes competirán en diversas disciplinas adaptadas, entre ellas tejo, sapo, truco, newcom, ajedrez, tenis de mesa, orientación, paddle y caminata, compartiendo tres jornadas que combinan deporte, diversión y camaradería en un espacio inclusivo y federal.

Deporte y bienestar

A lo largo de esta semana, las personas mayores participarán en diversas disciplinas deportivas y recreativas pensadas para promover la actividad física, el encuentro intergeneracional, la integración y el fortalecimiento de vínculos comunitarios.

La ministra Florencia Papaiani destacó el enorme trabajo realizado durante este 2025 al indicar que «terminamos un año lleno de satisfacciones. Estoy totalmente agradecida al gobernador Ignacio Torres, que hizo que todo esto fuera posible. En un año complicado, siempre nos apoyó y nos dio la oportunidad de seguir fortaleciendo políticas para las personas mayores”, remarcó.

También la ministra agradeció al intendente Matías Taccetta «por recibirnos y acompañarnos y a Milton Reyes, que con todo el equipo de Chubut Deportes nos ayudaron en todo momento».

Por su parte, el intendente Matías Tacetta celebró que Esquel sea sede de las finales provinciales y subrayó la importancia del evento para la comunidad local y para toda la provincia.