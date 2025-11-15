Alerta por brote de una bacteria en 13 pacientes oncológicos de Chubut



La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) lanzó una advertencia urgente y prohibió el uso y distribución de varios productos medicinales y médicos en todo el país, luego de que la provincia de Chubut detectara un brote de Klebsiella pneumoniae en 13 pacientes oncológicos.

La alerta se inició tras un informe emitido por la Dirección de Salud Ambiental del Ministerio de Salud de Chubut, que registró la presencia de esta bacteria con resistencia natural a ampicilina. Según reveló la Agencia Noticias Argentinas, todos los pacientes afectados habían recibido los productos durante el período de internación, lo que encendió las alarmas sobre un posible desvío de calidad.

Ante esta situación, las autoridades sanitarias tomaron muestras para hemocultivos y retrocultivos y, tras los análisis correspondientes, la ANMAT determinó la inmovilización inmediata de múltiples lotes que podrían estar involucrados en el brote.

Medicamentos prohibidos por ANMAT

Los productos inmovilizados corresponden a diversas soluciones inyectables, heparinas y antisépticos utilizados en instituciones sanitarias de todo el país. Los lotes afectados son:

Especialidades medicinales inmovilizadas

Dextrosa al 5% en Agua / Suero Rivero Maxfusor Plus 51-AP , solución inyectable 500 ml, lote 0224102 (vto. mayo 2026). Certificado Nº 38.995.

, solución inyectable 500 ml, lote 0224102 (vto. mayo 2026). Certificado Nº 38.995. Dextrosa Jayor 5% , solución parenteral 250 ml, lote 22755 (vto. 08/2028). Certificado Nº 58.128.

, solución parenteral 250 ml, lote 22755 (vto. 08/2028). Certificado Nº 58.128. Dextrosa Jayor 5% , solución parenteral 500 ml, lote 20832 (vto. 09/2027). Certificado Nº 58.654.

, solución parenteral 500 ml, lote 20832 (vto. 09/2027). Certificado Nº 58.654. Cloruro de Sodio 0,9% / Solución Fisiológica Bina Pharma , 500 ml, lote 1021-2 (vto. 05/2026). Certificado Nº 59.243.

, 500 ml, lote 1021-2 (vto. 05/2026). Certificado Nº 59.243. Cloruro de Sodio 0,9% Jayor , solución parenteral 250 ml, lote 22651 (vto. 08/2028). Certificado Nº 58.129.

, solución parenteral 250 ml, lote 22651 (vto. 08/2028). Certificado Nº 58.129. Heparina Sódica Duncan , 5000 UI/ml, lote 391-514 (vto. 12/2026). Certificado Nº 55.788.

, 5000 UI/ml, lote 391-514 (vto. 12/2026). Certificado Nº 55.788. Dextrosa Jayor 5% , 500 ml, lote 20676 (vto. 09/2027). Certificado Nº 58.654.

, 500 ml, lote 20676 (vto. 09/2027). Certificado Nº 58.654. Clorhexidina Digluconato / Pervinox Incoloro , spray 1 g/100 ml, lote L8810A (vto. 04/2027). Certificado Nº 46.378.

, spray 1 g/100 ml, lote L8810A (vto. 04/2027). Certificado Nº 46.378. Cloruro de Sodio 0,9% Jayor, 500 ml, lote 21084 (vto. 11/2027). Certificado Nº 58.129.

Productos médicos prohibidos

También quedaron inmovilizados varios insumos hospitalarios críticos:

Aguja Huber 21G , lote 241030 (vto. 09/2029). Importado por Euro Swiss S.A.

, lote 241030 (vto. 09/2029). Importado por Euro Swiss S.A. Set de Infusión I.V. macrogoteo , lote A124092 (vto. 06/2029). Importado por Euro Swiss S.A.

, lote A124092 (vto. 06/2029). Importado por Euro Swiss S.A. Jeringa Desechable Estéril CORONET 10 ml , lote SO2122410 (vto. 11/2029). Importado por Seiseme S.A.

, lote SO2122410 (vto. 11/2029). Importado por Seiseme S.A. Aguja Hipodérmica Desechable BREMEN 18G, lote 220601 (vto. 06/2027). Importado por Seiseme S.A.

Medidas preventivas y próximo paso de la investigación

La ANMAT informó que queda prohibido el uso, distribución y aplicación de todos estos lotes en instituciones y servicios de salud del país, “hasta tanto se establezca la medida regulatoria correspondiente y concluyan las investigaciones del caso”.

Asimismo, solicitó a las autoridades sanitarias provinciales que informen si existen nuevas alertas jurisdiccionales o casos vinculados con el brote detectado en Chubut.

La situación sigue en evaluación y podría derivar en nuevas medidas regulatorias dependiendo de los resultados de los cultivos y auditorías en curso.

