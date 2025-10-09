Thiago Medina le propuso matrimonio a Daniela Celis: “Se aman»



Romina Uhrig contó en streaming que Thiago Medina está cada vez mejor y que antes de recibir el alta del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, de Moreno, le pidió casamiento a Daniela Celis, a pesar de que antes del accidente se encontraban separados.

«Se largó a caminar solito, se acuerda de todo menos del accidente», contó Romina, muy contenta por los avances de su amigo.

Además, Uhrig reveló el deseo de Thiago de estar bien cerca de su familia, tanto de Daniela como de sus gemelas, Laia y Aimé. «Le pidió casamiento a Dani, él la ama. A veces pasan estas cosas y renace el amor. Ya le propuso. Estaba en terapia y le dijo ‘casate conmigo’. Se despertó, le pidió a las nenas y le dijo que quería casarse con ella», reveló la exparticipante de Gran Hermano.

Aún no se conoce cuál fue la respuesta de Celis con respecto al casamiento, pero ella está dispuesta a recibirlo nuevamente en su casa para que se termine de recuperar junto a la familia. «Ella lo ama, se aman los dos. Él se va a la casa de ella cuando le den el alta», afirmó Romina Uhrig.

Thiago Medina y Daniela Celis se conocieron dentro de la casa de Gran Hermano. Iniciaron una relación y fueron padres de las gemelas Laia y Aimé, en enero de 2024. Antes del accidente de Thiago, Daniela había anunciado su separación.