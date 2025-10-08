Provincia y Municipio avanzan en la regularización de los parques industriales en Puerto Madryn

La ministra de Producción de Chubut, Laura Mirantes, confirmó que el Gobierno provincial continúa su trabajo junto a la Municipalidad de Puerto Madryn en un proceso de ordenamiento y recuperación de tierras fiscales dentro de los parques industriales, con el objetivo de reactivar proyectos productivos y generar nuevas inversiones.

“Seguimos trabajando firmemente porque estamos convencidos de que el sistema de regularización es algo que tenemos que continuar, no solamente en Puerto Madryn sino en toda la provincia”, sostuvo Mirantes, y destacó el trabajo conjunto con el intendente Gustavo Sastre.

La funcionaria explicó que se encontraron con una situación muy desordenada, con alrededor de 450 expedientes —algunos con más de 50 años— que presentaban irregularidades en los usos de los terrenos. “Había muchos ‘quiosquitos internos’: proyectos que estaban determinados con un fin, pero cuando se hicieron las inspecciones se encontraron alquileres no autorizados y dominios que no correspondían”, indicó.

Para avanzar en la recuperación, se están implementando mandas judiciales y acciones administrativas, con el acompañamiento de Fiscalía de Estado, para que las tierras fiscales vuelvan a cumplir la función productiva para la que fueron asignadas originalmente.

Uno de los puntos prioritarios es el Parque Industrial Liviano, donde se ordenarán los lotes y luego se proyectan obras de infraestructura. “Hay muchísimo capital de tierra que, una vez ordenada la documentación, se va a poner a disposición del sector privado que quiera invertir”, explicó Mirantes.

La ministra remarcó además que se busca garantizar seguridad jurídica para los emprendimientos y acompañar la regularización con alivios fiscales que incentiven la generación de empleo privado.