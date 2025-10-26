Petersen insta a los ciudadanos a ir a votar



El candidato a diputado nacional por el Partido GEN, Oscar Petersen, celebró la jornada democrática e instó a los ciudadanos a concurrir a las urnas. «Elegir a nuestros representantes es un derecho, pero es necesario recordarle a la población que es nuestra obligación comparecer a votar», recordó el candidato.

En el caso de la escuela donde le tocó votar a Petersen hubo alguna demora en la votación, y en ese marco sostuvo que «faltó mucha información por parte del gobierno que tenía que dar a conocer como era el sistema. Hasta último momento no ha abundado la docencia en ese sentido».

Petersen recordó que en 2014, cuando fue diputado provincial proponía la implementación de la Boleta Única de Papel en Chubut, y celebró que finalmente se ponga en vigencia.