Medvedev le ganó a de Miñaur y es semifinalista en Shanghai



El ruso Daniil Medvedev (16°) le ganó en sets corridos al australiano Alex de Miñaur (7°) para meterse en las semifinales del Masters 1000 de Shanghai, instancia en la que tendrá como oponente al francés Arthur Rinderknech.

Medvedev, que quiere volver a su mejor nivel, se impuso por 6-4 y 6-4, luego de una hora y 53 minutos de juego. Al ruso le alcanzó con un quiebre en cada set para sacarse de encima a un rival durísimo, que en este 2025 se consolidó como uno de los más regulares del circuito ATP.

De esta manera, el jugador que supo ser número 1 del mundo a principios de 2022 está a solo dos partidos de cortar con la extensa sequía de casi dos años y medio sin ganar un título. La última vez que levantó un trofeo fue en el Masters 1000 de Roma 2023, donde superó en la final al danés Holger Rune.

Gracias a esta participación en Shanghái, Medvedev se aseguró avanzar al menos cuatro posiciones, hasta el puesto 14 del ranking ATP, e incluso tiene chances de volver al top 10.

En las semifinales que serán este sábado, se cruzará con el francés Arthur Rinderknech, que más temprano había derrotado sin problemas al canadiense Félix Auger-Aliassime (12°).