Libertad condicional para uno de los condenados en la causa Royal Canin



La jueza de garantías Laura Martini resolvió incorporar al régimen de la libertad condicional a Juan Carlos Gómez, uno de los condenados en la causa conocida como “Royal Canin”, en la que se investigó la venta de alimento para perros donado por esa marca con fines solidarios, destinado a ser distribuido en la ciudad de Comodoro Rivadavia, afectada por la emergencia climática ocurrida entre marzo y abril del año 2017.

Gómez había sido condenado a tres años y seis meses de prisión de efectivo cumplimiento, pena que venía cumpliendo en el Instituto Penitenciario Provincial. A la mitad de su condena comenzó a gozar de salidas transitorias. Fue condenado junto a la ex ministra Leticia Huichaqueo por el robo y posterior comercialización, a través de redes sociales, del alimento donado.

La audiencia en la que se solicitó el beneficio fue impulsada por el defensor Miguel Lugo, quien destacó que para acceder a la libertad condicional se cumplían los requisitos temporales establecidos, la buena conducta mantenida durante su etapa de encierro y las condiciones favorables surgidas del informe socioambiental del lugar donde residirá, además de los objetivos personales fijados para su reinserción social.

El Ministerio Público Fiscal, por su parte, estuvo representado por los fiscales generales Julieta Gamarra y Lucas Papini, de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública, quienes entendieron que se encontraban cumplidos los requisitos legales exigidos por la normativa aplicable, requiriendo a su vez como reglas de conducta que Gómez se presente de manera bimestral ante la Oficina Judicial de Trelew, adopte un nuevo trabajo u oficio, no cometa nuevos delitos, no consuma estupefacientes y no abuse de bebidas alcohólicas. Además, hicieron hincapié en la importancia de que el beneficiario finalice sus estudios secundarios como parte del proceso de reinserción social.