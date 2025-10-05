Goleada de Guillermo Brown ante Villa Mitre en el comienzo de la segunda etapa de la Reválida del Federal A

Con un contundente 3 a 0, Guillermo Brown se impuso esta tarde frente a Villa Mitre de Bahía Blanca, en el juego de Ida de la Segunda Etapa de la Reválida del Torneo Federal A.

Iván Bravo, Martin Rivero y Matías Persia, anotaron para el triunfo de los browniano en condición de local, que se llevan una buena ventaja con vistas al duelo de Vuelta a jugarse el próximo fin de semana en tierras bahienses.

Un resultado que lo deja expectante para la definición en Bahía

Guillermo Brown ganó, gustó y goleó este domingo en el juego que ante Villa Mitre de Bahía Blanca, disputó esta tarde en el Estadio Raúl Conti, en el marco del cruce de Ida por la Segunda Etapa de la Reválida del Torneo Federal A.

Brown y Villa Mitre tuvieron un inicio parejo, con alfo de incomodidad para los brownianos que encontraban los caminos por donde lastimar a los bahienses; cosa que, con el paso de los minutos, pudo conseguir: corrían 32 minutos cuando desde un córner, Iván Bravo ejecutó el tiro desde la esquina, su remate se fue cerrando y el golero visitante en el afán de quitar el balón, le dio contra la espalda de un compañero y terminó metiéndose al arco, para ser entonces el deseado 1-0 parcial para el equipo que lidera Emanuel Trípodi.

Con la ventaja en sus manos, Brown encontró tranquilidad y pudo estabilizarse en su juego, generando minutos después una falta en la puerta del área que el arbitro Ceballo pitó tiro libre. Allí, Martin Rivero tomó el balón y lo cambió por gol, cuando el reloj marcaba 34 minutos.

En el segundo tiempo, «la Band» buscó estirar las diferencias y tuvo sendas oportunidades a lo largo del complemento, que por ineficacia en la definición o por respuesta de Villa Mitre, no podía concretar el tercer tanto de la tarde. Desde los pies de Leonardo González o de Marcos Giménez, Brown tuvo chances que el arquero Agüero evitó, como así también desde centros del costado derecho o izquierdo buscaron la llegada del delantero Morales que no pudo concretar.

Hubo que esperar hasta los 45 minutos, ya sobre tiempo adicional, cuando desde un centro desde el costado derecho, corrigió ingresando por el segundo palo Matias Persia, que no falló y puso el 3-0 que sería el final.

«El Tricolor» bahiense, había sufrido, a lo largo del segundo capitulo, las expulsiones, correctas, de tres jugadores, como ser Leonel Iriarte, Nicolás Ihitz y Ramiro Formigo; todos tras sufrir tarjeta amarilla por fuertes faltas o protestas. hora, serán baja importante para su equipo con vistas al juego de Vuelta de la serie.

Cómo sigue

El próximo fin de semana, se disputará el partido de Vuelta de este cruce entre Brown y Villa Mitre por esta Segunda Etapa de la Reválida; cotejo al que llegan los portuarios con una muy buena diferencia que lo presenta de mejor manera para tal juego, teniendo en cuenta que los bahienses tienen ventaja deportiva.

Fotos: Gentileza Franco Galeote para El Diario Web