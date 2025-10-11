DIEGO SANTILLI - ELECCIONES 2025 - LLA

Diego Santilli celebra que será primer candidato de LLA


La Cámara Nacional Electoral confirmó que Diego Santilli encabezará la lista de candidatos a Diputados Nacionales por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires para las elecciones del próximo 26 de octubre. Tras la ratificación, el ex vicejefe de Gobierno porteño agradeció la confianza del presidente Javier Milei y aseguró que el «esfuerzo y el sacrificio» de los argentinos «va a valer la pena».

«Es un honor para mí encabezar la lista de Diputados Nacionales por PBA de La Libertad Avanza y formar parte del equipo que impulsará en el Congreso las reformas que hacen falta para consolidar todo lo logrado y garantizar todo lo que falta», expresó Santilli en su cuenta de la red social X.

En un mensaje directo al primer mandatario, agregó: «Gracias presidente @JMilei por confiar en mí«.

La confirmación de Santilli llegó luego de que el tribunal electoral revirtiera un fallo del juez Alejo Ramos Padilla, que había sido calificado por el oficialismo como «a todas luces escandaloso y contrario a derecho».

En su mensaje, Santilli cerró con una promesa de cara al futuro, alineado con el discurso del Gobierno: «El esfuerzo y el sacrificio que hicimos los argentinos estos dos años va a valer la pena«.

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

Etiquetas: boletas, josé luis espert, lla

Cambiar de caballo en medio del río, no es gratis

TERMÓMETROS

Etiquetas: Facundo Manes, MARTÍN MENEM

Menem vs. Manes
Etiquetas: diego santilli, elecciones 2025, Karen Reichardt

Reichardt sí, Santilli no
Etiquetas: elecciones 2025, Javier Milei

El gobierno no genera confianza

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: campaña electoral, Chaco, elecciones 2025, Javier Milei

Milei en modo campaña electoral
Etiquetas: Islas Malvinas, latam, veteranos

Latam estrenó su vuelo a las Islas Malvinas desde Ushuaia
Etiquetas: Aeropuerto, Río Grande, Tierra del Fuego

Renovarán la pista del Aeropuerto de Río Grande