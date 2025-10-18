Detuvieron a un acusado de abuso sexual que llevaba diez años prófugo



La Policía detuvo en Esquel a un hombre que estaba prófugo de la Justicia desde el año 2015, investigado por un caso de abuso sexual. La información fue confirmada por el Ministerio Público Fiscal.

Según se informó oficialmente, la defensa del imputado había solicitado su sobreseimiento argumentando la prescripción del delito.

Sin embargo, la Fiscalía se opuso al pedido basándose en la llamada Ley Piazza, que establece que el plazo de prescripción comienza a correr recién cuando la víctima alcanza la mayoría de edad.

El planteo fue respaldado por un juez, lo que permitió reactivar la búsqueda del acusado.

A partir de los datos obtenidos por la Fiscal interviniente y el trabajo de la División de Investigaciones Policiales, el hombre fue finalmente localizado y aprehendido este viernes.

De acuerdo al comunicado del Ministerio Público Fiscal, la audiencia de apertura de la investigación se llevará adelante este sábado. Será a puertas cerradas, debido a la naturaleza de los hechos que se investigan.