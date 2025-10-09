Cómo es “La huésped”, la serie de 20 capítulos que está entre lo más visto de Netflix



La serie colombiana de Netflix «La huésped» es un thriller psicológico y erótico que explora cómo la venganza y los secretos del pasado pueden infiltrarse y destruir una vida familiar aparentemente perfecta.

Con 20 episodios, la producción colombiana es una historia de lealtad, perdón y la verdad oculta en las relaciones.

Cómo es “La huésped”

La historia se centra en Silvia (interpretada por Laura Londoño), una mujer que intenta desesperadamente salvar su matrimonio con Lorenzo (Jason Day), un ambicioso candidato a Fiscal General, mientras lidian con la adicción de su hija. Su vida ya tensa da un vuelco cuando aparece una mujer misteriosa.

La trama se detona con la llegada de Sonia (Carmen Villalobos), una mujer con la que Silvia tuvo un vínculo intenso e inesperado durante un viaje en solitario semanas antes.

Lo que comienza como una visita de una supuesta amiga se revela rápidamente como una amenaza calculada. Sonia ha llegado con un plan meticuloso: vengarse y destruir a la familia desde adentro, ya que considera a Lorenzo culpable de un dolor profundo en su pasado.

En resumen, la serie trata sobre:

La Intrusión y la Venganza: Sonia, la «huésped», usa su seducción y fragilidad para manipular a Silvia y Lorenzo, convirtiendo su casa en un campo de batalla psicológico.

Secretos Ocultos: A medida que avanza la serie, se exponen secretos de infidelidad, traiciones y dilemas éticos que desafían la moralidad de todos los personajes.

Thriller Psicológico y Erótico: La serie mezcla la tensión constante del thriller con escenas intensas que exploran los límites entre el deseo, la obsesión y la destrucción.