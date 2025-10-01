Claudio Vidal gestiona ante el Ministro del Interior



El ministro del Interior, Lisandro Catalán, se reunió hoy en la Casa Rosada con el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, para «profundizar una agenda de trabajo conjunta hacia el futuro».

«Compartí una reunión con el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, para dialogar acerca de la gestión, la relación de Nación con la provincia y profundizar una agenda de trabajo conjunta hacia el futuro», sostuvo Catalán en su cuenta de X.

Y agregó: «Tal como me encomendó el presidente Javier Milei, seguimos avanzando para alcanzar los consensos necesarios que nos permitan llevar adelante las grandes reformas que el país necesita, fundamentales para consolidar el modelo que nos encamina hacia la prosperidad».

Vidal forma parte del grupo de gobernadores que formaron el espacio Provincias Unidas que competirá con sus propios candidatos en la mayoría de los distritos en las elecciones legislativas nacionales del 26 de este mes.

Se trata de uno de los mandatarios provinciales dialoguistas, con los que la Casa Rosada busca retomar puentes tras la inestabilidad política y económica que se generó tras la derrota de la Libertad Avanza en las elecciones bonaerenses.