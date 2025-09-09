Zaira Nara habló del supuesto romance con Vico D´Alessandro



Zaira Nara fue vinculada con el actor Vico D´Alessandro y no dudó en opinar sobre el tema. En un audio que le mandó a su amigo Lizardo Ponce, la hermana de Wanda Nara desmintió los rumores.

«Me da risa porque no puedo creer el nivel de mentira. Lo que más me preocupa es que dicen, viene la info de tal lado, viene la info de adentro de tu cumple. O sea, ¿cómo va a venir de adentro de mi cumple? Si yo subí un montón de posteos, porque son mis amigos», cuestionó la modelo, que publicó una imagen junto al actor sin sospechar que los vincularían sentimentalmente.

«Me llama mucho la atención que flasheen que yo puedo llegar a poner un posteo con un pibe que me estoy agarrando. No soy tan pelotuda», explicó en el audio que pasaron en el programa Sálvese Quien Pueda, que conduce Yanina Latorre.

«Además, el invento de que me fui al baño. ¿Qué tan caliente voy a estar con alguien como para irme al baño? Tengo casa y no conozco el baño del boliche, nunca fui al baño. Me cambié atrás de la cortina en el VIP con Anitta, mi estilista. Me dio fiaca ir al baño porque tenía unas sandalias muy altas que me dolían los pies. Entonces, me cambié y me puse un vestido negro y unos borcegos y me cambié atrás de una cortina. Mi pantalón era para sacarlo entre cuatro personas. Mirá si voy a ir al baño a agarrarme. Te juro que me río de la gravedad del asunto. Soy madre, por favor», cerró Zaira Nara.