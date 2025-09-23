Vidal en Caleta Paula: «No podemos darle la espalda al mar»



El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, visitó este martes el Puerto Caleta Paula, en Caleta Olivia, donde puso en valor la puesta en marcha de un proyecto pesquero que, según aseguró, permitirá “generar empleo genuino y hacer de la provincia un lugar competitivo en una actividad con enorme futuro”.

“Estamos en un momento delicado en donde se necesita generar puestos de trabajo. Llegó el momento de ser competitivos, y la actividad pesquera es estratégica. Logramos ampliar la cuota de merluza de 4.500 a más de 20 mil toneladas y lo mismo ocurrió con el langostino. Ahora damos un paso más con esta obra tan importante”, afirmó.

Vidal aclaró que se trata de una inversión privada, aunque subrayó que la Provincia garantizó las condiciones necesarias para su desarrollo. “A medida que avance la obra se irá contratando más gente. Que Santa Cruz pueda ofrecer servicios de reparación naval en su propio puerto marca una gran diferencia, porque hasta ahora las embarcaciones debían trasladarse a otras provincias”, explicó.

El mandatario resaltó además el esfuerzo de su equipo de Producción y remarcó que la iniciativa “abre la puerta a nuevas actividades vinculadas al puerto”.

En paralelo, se refirió a la situación salarial docente y defendió lo realizado en materia de paritarias: “En 2024 y 2025 los aumentos estuvieron por encima de la inflación, a diferencia de la gestión anterior que daba subas por decreto y siempre por debajo. Hicimos todo el esfuerzo posible, pero la realidad es que no hay más recursos. No vamos a endeudar la provincia para dar aumentos que luego no podamos pagar”.

Vidal criticó la disminución de fondos nacionales y exigió que se restituya a las provincias lo que corresponde: “Pedimos que los ATN se distribuyan como corresponde y que el impuesto al combustible vuelva, porque las rutas no se mantienen solas. La Nación recauda menos y distribuye menos, y eso golpea directamente a los gobernadores”.

Sobre la Ruta Nacional N° 3, fue contundente: “Esa obra fue pagada infinidad de veces y nunca se terminó. La gestión anterior se robó todo y este gobierno nacional no quiere invertir un peso. No nos queda otra que hacernos cargo con Vialidad Provincial y la colaboración del sector privado. No podemos mirar para otro lado mientras la ruta se destruye y se pierden vidas”.

Finalmente, Vidal respaldó la candidatura de su jefe de Gabinete, Daniel Álvarez, como diputado nacional: “Es un vecino de Santa Cruz, honesto, trabajador, que va a llegar al Congreso con las manos limpias. Nos va a ayudar en las gestiones que necesitamos llevar adelante con la Nación. En este contexto difícil, contar con legisladores que acompañen a la provincia es fundamental”.