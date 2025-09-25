FLORENCIO VARELA - TIK TOK - TRIPLE FEMICIDIO

Triple crimen: confirman que torturas a las chicas fueron transmitidas en vivo por Tik Tok


El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, confirmó hoy que las torturas previas a los asesinatos de Morena Verri (20 años), Brenda Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) fueron transmitidos en directo a través de la red social Tik Tok, en un grupo cerrado en el que había 45 personas conectadas.
En ese sentido, se conoció que el narco peruano autor de los homicidios afirmó: «Esto es lo que les pasa a los que me roban droga».
Las tres jóvenes fueron torturadas y luego asesinadas en Florencio Varela, a donde habían sido llevadas engañadas tras una propuesta de una fiesta sexual por la que les iban a pagar 300 dólares a cada una.
Trascendió que días pasados, Lara, la chica de 15 años, le habría robado 2 o 3 kilos de cocaína a un ladero de este narco poderoso, de nacionalidad peruana, que vive en la Villa 1-11-14 del Bajo Flores.

