Secuestran en Puerto Madryn un vehículo con numeración adulterada y documentación apócrifa

La División Sustracción de Automotores de la Policía del Chubut llevó a cabo un operativo en la ciudad, que permitió interceptar un vehículo Toyota SW4 sospechoso de adulteración. La acción se realizó tras una serie de averiguaciones exhaustivas, con la colaboración de la Comisaría Seccional Segunda.

Durante la inspección, personal especializado detectó irregularidades en la numeración del chasis y del motor, características que apuntan a que se trata de un “vehículo gemelo”, es decir, un automóvil clonado o duplicado. Además, se constató que la documentación presentada por el conductor era apócrifa.

La Fiscalía local intervino en el caso, ordenando el secuestro del vehículo y la imputación en libertad del poseedor, un hombre mayor de edad residente en Puerto Madryn, bajo el artículo 289, inciso 3º del Código Procesal Penal de la Provincia.

Actualmente, el vehículo permanece retenido en un puesto policial a la espera de la autorización judicial para realizar un registro y pericia automotriz, que permita determinar su verdadera identidad y procedencia.

La investigación continúa en marcha para esclarecer las circunstancias que rodean la adulteración del vehículo y posibles responsabilidades adicionales.