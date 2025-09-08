Río Negro debuta en Argentina Oil & Gas Expo 2025

Hoy comienza la XV Argentina Oil & Gas Expo 2025, principal feria de hidrocarburos en la región que se realiza en el Predio Ferial La Rural. Se espera más de 540 expositores y 25.000 visitantes y profesionales.

Río Negro participará por primera vez con un stand institucional, presentando sus proyectos clave: Vaca Muerta Oil Sur (VMOS); la exportación de GNL con Southern Energy junto al plan completo de YPF; más los iniciales resultados exitosos que arrojó la exploración de la formación Vaca Muerta del lado rionegrino de la Cuenca, de la mano de Phoenix.

Agenda rionegrina para esta semana

La Provincia ha diseñado una agenda estratégica para esta semana, que incluye reuniones con cámaras empresarias rionegrinas y la Cámara de Comercio de Italia, con quienes avanzan en el convenio para el desarrollo de proveedores locales. Habrá presentaciones específicas de VMOS, proyectos de GNL y otras iniciativas provinciales, más rondas de negocios orientadas al fortalecimiento del encadenamiento productivo local.