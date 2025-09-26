La jueza Makintach se defiende de las acusaciones



La jueza que encabezaba el juicio por la muerte de Diego Maradona Julieta Makintach se defendió de las acusaciones en su contra, que presuntamente motivaron declarar la nulidad el proceso que estaba en marcha y aseguró que «buscan coaccionarla».

Asimismo, Makintach hizo hincapié en que está asustada porque recibe mensajes intimidatorios.

En declaraciones al portal Infobae, y luego de que se conocieran los chats entre ella y una testigo de su confianzas que declaró en el marco de la clasificación, aseguró: «Todavía tengo fueros y como conocedora del derecho y profesora de facultad, sé que no cometí ningún delito».

Su postura se mantiene igual que al principio, cuando se conocieron las primeras imágenes del film “Justicia Divina” sobre el juicio por el «Diez», en el que Makintach tenía una participación protagónica al mismo tiempo que formaba parte del tribunal a cargo.

El debate oral terminó declarándose nulo como consecuencia del escándalo.

En ese momento, la magistrada aseguró que había otros intereses detrás de la anulación del proceso judicial y deslizó que ella era solo un chivo expiatorio.

Además, reveló: “Me humillan, me desprestigian y armaron una causa en contra mío para buscar la nulidad del juicio llena de irregularidades y de ilícitos».

La magistrada aseguró que debió cambiar su teléfono ante la sospecha de que se lo estaban pinchando.

“Desde que empecé a defenderme contando parte de la verdad, recibo mensajes anónimos que me asustan; buscan coaccionarme para que me calle la boca. Afectan la seguridad y la intimidad emocional de mis hijos y mi familia”, indicó.

Se trata de la primera vez que Makintach habla públicamente desde que se declaró nulo el juicio por la muerte de Diego y su causa judicial comenzó a avanzar con reveses constantes para ella.

En el último tiempo, presentó su renuncia al gobernador bonaerense Axel Kicillof, con la esperanza de que la acepte y así tener una oportunidad de seguir su carrera en la Justicia.

El mandatario provincial, sin embargo, no se expidió al respecto y, como consecuencia, el jury en su contra siguió avanzando hasta que no hubo marcha atrás: hace semanas, los conjueces a cargo del juicio político aceptaron las acusaciones que pesan sobre Makintach y dieron inicio oficialmente al proceso en La Plata.

Este miércoles fue la audiencia preliminar y en los próximos días se definirá la fecha de la primera audiencia