La China Suárez volvió a Turquía para reencontrarse con Mauro Icardi



La China Suárez terminó sus asuntos pendientes en Buenos Aires y ya se encuentra en pleno viaje a Turquía para reencontrarse con su pareja, Mauro Icardi. Según trascendió, la actriz dejó a Amancio y Magnolia, sus dos hijos pequeños, a cargo de su padre Benjamín Vicuña, mientras que su hija mayor la acompañó a Europa.

El periodista de espectáculos Fede Flowers compartió el cronograma que siguió la actriz en las últimas horas, logrando esquivar nuevamente a la prensa.

“Exclusivo: La China Suárez anoche 23:55 hs partió solo con Rufina hacia Estambul nuevamente. En este momento está cruzando el atlántico”, escribió en su cuenta de X.

Y sumó que previo a subirse al avión, madre e hija hicieron compras en el freeshop del aeropuerto de Ezeiza: “Antes de embarcar paso por el freeshop y compro unos AirPods, iba apurada me cuentan y que solo con la hija de Cabré. Hizo escala en San Pablo (Brasil) y cerca de las 13 hs aterriza”.