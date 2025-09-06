Investigan la muerte de un adolescente hallado en la vía pública en Río Negro



El Ministerio Público Fiscal investiga la muerte de un adolescente de 17 años cuyo cuerpo fue encontrado en la madrugada de este sábado, alrededor de las 5, en inmediaciones del salón comunitario del barrio Costa Sur, en la provincia de Río Negro.

Referentes de la Fiscalía se presentaron en el lugar junto a personal policial, que resguardó la escena y realizó las primeras tareas de investigación, además, intervino la Policía de Río Negro a través de sus áreas especializadas.

Como parte de las medidas iniciales, se ordenó la realización de una autopsia a cargo del Cuerpo de Investigación Forense, con el objetivo de determinar la causa y las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento.

Finalmente, el caso generó conmoción en el barrio y continúa bajo investigación judicial para dar con el paradero de un supuesto culpable y si se trató de un homicidio.