Guillermo Brown jugará ante Villa Mitre en la segunda etapa de la Reválida del Federal A

Luego de los resultados registrados al cierre de la Fecha 9 de la instancia Reválida del Torneo Federal A 2025, quedaron definidos los cruces que se darán en la venidera fase de la competencia en la que estará Guillermo Brown como uno de los protagonistas.

El conjunto browniano que dirige Emanuel Trípodi, tendrá como próximo rival en la segunda etapa de la Reválida, a su par de Villa Mitre, jugándose a partido de Ida y Vuelta, los dias 5 y 12 de octubre.

En la segunda etapa y con Villa Mitre como rival definido

Este domingo llegó a su fin la primera etapa de la Revalida del Torneo Federal A, y Guillermo Brown ya conoce al rival ante el cual se enfrentará en la próxima instancia de la competencia que, aunque más largo el camino, brinda un segundo ascenso a la Primera Nacional.

En este sentido, en la segunda etapa de la Revalida, «la Banda», que culminó en el primer puesto en la Revalida Zona A, se enfrentará próximamente ante Villa Mitre de Bahía Blanca; jugando a partido de Ida y Vuelta, el día 5 de octubre en el Estadio Raul Conti para cerrar el 12 en el Estadio «El Fortín» del popular barrio bahiense.

Culminó primero en la Reválida

Vale destacar que Brown, al mando de su entrenador Emanuel Trípodi, venció este sábado a Gutiérrez en Mendoza, por 1 a 0, resultado que les permitió asegurarse a los brownianos, culminar en el primer puesto del grupo sin tener que esperar los resultados que sus pares de zona registraron este domingo.

Desde la llegada del entrenador Trípodi, ex arquero formado en CAI de Comodoro Rivadavia con pasos por Boca Juniors, Chacarita y Quilmes, Brown registró victorias, 4 derrotas y sufrió 3 derrotas; a lo que se suma muy buenas perfomances en cuanto a lo futbolístico del equipo y buena cantidad de goles a su favor.

Con vistas a ala próxima fase, una intensa puesta a punto

Tras jugar esta primera etapa de la Reválida, los equipos de esta instancia contarán con dos semanas sin competencia, y que en el caso de Brown, se les dará al plantel un puñado de días libres para retomar entrenos en doble turno a modo de «mini» pretemporada.

Cómo se juega la Segunda etapa de la Reválida

La venidera instancia de la Reválida, iniciará el 5 de octubre con el juego de Ida, para jugarse el partido de Vuelta el 12 de octubre.

De los Cuartos de Final de la Fase Campeonato en la que se disputa el primer ascenso, habrá ganadores y perdedores, estos perdedores se sumarán a esta instancia de Reválida y se medirán frente a los que vienen de la etapa 1 de la Revalida.

Los cruces serán Perdedor Cuartos De Final 1 Vs. Juv. Unida Universitario (L), Perdedor Cuartos De Final 2 Vs. El Linqueño (L), Perdedor Cuartos De Final 3 Vs. Sol De Mayo (L), Perdedor Cuartos De Final 4 Vs. Sportivo Las Parejas (L), Sarmiento (Lb) Vs. San Martín (M) (L), Atenas (Rc) Vs. Sarmiento (R) (L), 9 De Julio (R) Vs. Germinal (L), Costa Brava Vs. Bartolomé Mitre (L), Juventud Antoniana Vs. Boca Unidos (L), Independiente (C) Vs. Douglas Haig (L), Cipolletti Vs. Kimberley (L); además del cotejo entre Villa Mitre y Brown.

Foto: Gentileza Stephanie Borboroglu para área de prensa Club Guillermo Brown.