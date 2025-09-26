SEGUNDO ROUND - TEAM SOLEDAD - VOZ ARGENTINA

El «Team Soledad» de La Voz Argentina tuvo su «Tercer Round»: quién fue eliminado y cómo quedó el equipo


La Voz Argentina, el exitoso reality de canto de Telefe, tuvo una nueva gala este jueves en medio de los cambios constantes de programación, y contó con el “Tercer Round” del team Soledad Pastorutti.
Esta fase de La Voz Argentina continúa poniendo a prueba a los participantes de cada equipo con un formato que combina la decisión del coach con una votación entre los demás jurados.
A diferencia del “Primer Round” y el “Segundo Round”, que fue con presentaciones solistas de cada artista, ahora fueron batallas de a pares. La cantante tuvo que elegir y salvar a los tres miembros que consideró más sobresalientes: optó por Agustín Carletti y Mauricio Tarantola, Luis González y Milagros Gerez Amud.
De nuevo, los concursantes que no fueron salvados por su propio coach tuvieron que evaluados por el resto de los jurados, quienes les asignan un puntaje. De esta manera, quien resultó menos votada por Mirada!, Lali Espósito y Luck Ra fue Milena Salamanca, quien entonces resultó eliminada.

Cómo quedó el Team Soledad tras el 3° Round en La Voz Argentina 2025
Agustín Carletti y Mauricio Tarantola.
Luis González.
Milagros Gerez Amud.
Valentina Otero.
Violeta Patricia Lemo.

