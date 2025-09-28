Defensa y Justicia sorprendió a Boca y le ganó por 2 a 1 por la Liga Profesional

Por la Fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga Profesional 2025, Boca Juniors cayó este sábado frente a Defensa y Justicia, por 2 a 1 y en un cotejo disputado en el estadio Norberto Tomaghello de Florencio Varela.

Abiel Osorio marcó el primer gol a los 39 minutos del complemento y, un minuto después, Leandro Paredes empató el encuentro; sin embargo, a los 48´a poco del final del juego, Osorio volvió a darle la ventaja a «El halcón de Varela» que sumó tres puntos claves y dejó sin nada al «Xeneize».

Traspié para los de Russo y festejo para los de Soso

En un primer tiempo chato, Boca y Defensa y Justicia no se sacaron ventajas en 45 minutos en los que reinó más la fricción que el fútbol, con dos equipos repartiéndose la pelota en el mediocampo.

A los 32 minutos del complemento, el delantero Abiel Osorio intentó eludir al arquero Agustín Marchesin y este lo interceptó con infracción, haciendo que el arbitro Jorge Baliño sancione rápidamente penal. A pesar de su inmediata decisión, el juez principal recurrió al VAR para revisar la situación y ratificó la decisión.

Con un remate al palo izquierdo del arquero Marchesin, el delantero Osorio transformó en gol el penal que le cometió el propio guardameta.

Tan solo un minuto después del penal convertido por Abiel Osorio, el mediocampista Kevin Gutiérrez le cometió infracción al español Ander Herrera y el arbitro Baliño sancionó penal. A los 43 minutos de juego, el mediocampista Leandro Paredes marcó el empate para Boca con un sutil remate a la izquierda del arquero Enrique Bologna que voló a la derecha.

Sin embargo, Defensa y Justicia fue por la victoria y, a los 48 minutos, el delantero Osorio marcó el 2-1. Tras un tiro libre desde la izquierda del área de Boca ejecutado por Alexis Soto, la pelota cayó en el segundo palo donde el ex Vélez se tiró de cabeza y marcó el segundo gol en su cuenta personal.

Cómo quedan

Con este resultado, el equipo que dirige Miguel Ángel Russo, quedó sexto con 14 puntos, a tres del líder Unión de Santa Fe; para en la próxima fecha, recibir a Newell´s Old Boys de Rosario el domingo a las 19 horas en el estadio La Bombonera.

Por su parte, los de Mariano Soso quedaron terceros con 15 puntos, a dos del líder Unión. En la próxima jornada, visitarán a Tigre en el estadio José Dellagiovanna a las 19 horas del viernes.