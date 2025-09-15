Corte total de agua en Puerto Madryn

La cooperativa Servicoop informó este lunes, que se deberá realizar un corte total de agua en la ciudad, debido a una rotura que afecta uno de los acueductos que transporta el agua hacia Puerto Madryn. Esta situación ha provocado que no se puedan recuperar los niveles de las reservas en la ciudad, generando un grave impacto en el servicio de distribución de agua potable.

Es imprescindible realizar un corte total de agua en la ciudad, hasta que el personal con asiento en la ciudad de Trelew, pueda reparar y dar ingreso al acueducto afectado y estabilizar el sistema de transporte. De forma simultánea de debe preservar los niveles de reserva, ya que por el momento estamos con un solo acueducto un funcionamiento.

Desde la entidad solicitan a todos los usuarios y a la comunidad en general extremar los recaudos al máximo posible y utilizar el recurso sólo para actividades vitales, mientras dure la interrupción del servicio. Es imprescindible sostener los niveles de reserva domiciliarios, mientras se recuperan las cisternas de la Cooperativa, para que al momento de habilitar el servicio, la normalización sea de forma constante y gradual, tanto para nuestras instalaciones, como para la de los vecinos y vecinas.