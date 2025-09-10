Causa Cuadernos: El Tribunal ratifica a la UIF como querellante



El Tribunal que llevará adelante el juicio en la causa Cuadernos ratificó que la Unidad de Información Financiera (UIF) podrá actuar como querellante desde el próximo 6 de noviembre cuando comience el debate, al rechazar un planteo de un empresario acusado que pretendía desplazar de ese rol al organismo.

Los jueces del Tribunal Oral Federal 7 Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli rechazaron el pedido del procesado empresario Hugo Dragonetti para apartar a la UIF como querellante en el juicio que comenzará en menos de dos meses, según indica la resolución a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas y, de esta manera, el organismo podrá participar del debate y formular su alegato final.

La defensa del empresario pidió apartar a la UIF en base al decreto PEN 274/2025 que estableció que el organismo no participaría más como querella en causas judiciales, pero los jueces interpretaron que no se aclara si eso rige para investigaciones en las cuales la UIF ya estaba presentada con anterioridad y ante ello deben determinarse «los alcances que debe darse a dicha norma a la hora de determinar si la parte querellante puede continuar interviniendo en los presentes actuados».

En anteriores resoluciones el Tribunal sostuvo ya que «de la lectura del decreto no puede inferirse el efecto que pretende la defensa».

«Es que la norma en cuestión no hace alusión alguna al destino de aquellas causas en trámite en las que la UIF ya interviene como querellante, circunstancia que, como ocurre en este expediente, involucra procesos con años de trámite y etapas avanzadas», interpretaron los jueces.

Ante la «falta de previsión normativa expresa, corresponde, por vía de la interpretación, desentrañar su finalidad» y remarcar que la UIF manifestó su «voluntad» en continuar como querella en esta causa.

También recordaron que en 2020 otra de las querellas desde el inicio del caso en 2018, la Oficina Anticorrupción, «se presentó en esta propia causa a fin de desistir de la querella ya que existía una orden del titular del organismo de dejar de intervenir en esa calidad en los procesos penales pendientes».

«De modo que este antecedente revela con claridad que, cuando el organismo pretende abandonar la querella en causas en trámite, lo dice expresamente», concluyeron al denegar el pedido del empresario procesado.

Esta decisión se sumó a la incorporación para ser analizados durante el juicio de 25 legajos de imputados colaboradores en la causa, cuya validez probatoria será motivo de análisis durante el proceso.

El juicio tendrá como principal acusada a la ex presidenta Cristina Kirchner, procesada como supuesta jefa de asociación ilícita y detenida con prisión domiciliaria con condena firme a seis años de prisión en la causa Vialidad.

El vienes próximo los jueces realizarán una audiencia para escuchar ofrecimientos de reparación integral que harán una treintena empresarios y ex funcionarios para intentar sentarse en el banquillo de los acusados.

Se trata de empresarios procesados por supuesto pago de sobornos para obtener obra pública en el kirchnerismo, entre ellos, Enrique Pescarmona, Gabriel Romero, Ángelo Calcaterra y el ex presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) Juan Carlos Lascurain, informaron fuentes judiciales.

El Tribunal Oral Federal 7 convocó a la audiencia virtual el viernes 12 de septiembre desde las 9:30 para escuchar a sus defensas y conocer la postura de la fiscal de juicio Fabiana León y de la querella de la UIF sobre el acuerdo de «reparación integral» al que piden llegar los acusados para ser sobreseídos sin llegar a juicio y para la audiencia se utilizará la plataforma Zoom.