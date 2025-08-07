Tres investigadores de Chubut se capacitarán en España



Con el objetivo de fortalecer las capacidades técnicas vinculadas a la truficultura en la región patagónica, tres profesionales del Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico (CIEFAP) participarán de una estancia de formación en Zaragoza, España, del 6 de octubre al 5 de

diciembre.

La actividad se realizará en el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA), como parte del proyecto europeo INTACT (Innovation in Truffle cultivation, preservation, processing and wild truffle resources management), financiado por el programa Horizonte 2020 de

la Unión Europea.

Esta capacitación representa un avance estratégico para el desarrollo de cultivos no tradicionales en la Patagonia. El proyecto INTACT integra una red internacional de cooperación compuesta por instituciones de investigación y organizaciones productivas de España, Francia, Italia, Serbia, Marruecos y Chile, lo que posiciona a la región y al CIEFAP en un entramado global de innovación aplicada al aprovechamiento sustentable de las trufas.

Participarán de la estancia Miguel Davel, investigador de la Secretaría de Ciencia y Tecnología del Chubut con desempeño en CIEFAP; Juan Monges, integrante de la Carrera del Personal de Apoyo del CONICET; y el técnico forestal Juan Tolosa, profesional del equipo técnico de CIEFAP.

Durante su formación, trabajarán junto a especialistas europeos en truficultura, participando en ensayos técnicos, visitas a viveros y plantaciones, y abordando aspectos vinculados al manejo sanitario, la selección de sitios y los sistemas de riego.

Matriz productiva amplia y sustentable

Esta formación contribuirá a consolidar un equipo capacitado para brindar asesoramiento técnico de calidad, promover la investigación aplicada y acompañar al sector productivo en el proceso de diversificación. Se trata de un paso importante hacia la construcción de una matriz productiva más

amplia y sustentable, alineada con las potencialidades del territorio patagónico.

La experiencia busca incorporar conocimientos actualizados y adaptables al contexto del centro y sur de Argentina, con foco en la micosilvicultura, una disciplina que integra el cultivo de hongos comestibles con sistemas forestales. Cabe recordar que si bien en Chubut ya existen emprendimientos vinculados a la producción de trufas, la necesidad de ampliar las capacidades

técnicas y generar líneas de investigación específicas sigue siendo una prioridad.