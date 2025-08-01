Seis muertos en el derrumbe en una mina de Chile



Un derrumbe ocurrió en una mina de la estatal Corporación Nacional del Cobre (Codelco) de Chile y dejó un saldo de seis trabajadores fallecidos y nueve lesionados, tras un sismo de magnitud 4,2 registrado en la zona central del país.

En un primer momento la empresa informó que el hecho dejó solo una víctima fatal, pero con el correr de las horas Carabineros confirmaron que había otros cinco fallecidos, quienes se encontraban desaparecidos.

Codelco había señalado en un comunicado: «Con tristeza y solidaridad hacia las familias afectadas, Codelco informa el fallecimiento en la tarde de hoy de nuestro compañero de labores Paulo Marín Tapia (Q.E.P.D.), de la empresa Salfa Montajes, quien se desempeñaba en el Proyecto Andesita de la División El Teniente», en la región central de O’Higgins.

Además, informó que a las 17:34 hora local del jueves se registró un temblor que afectó al yacimiento.

«Hasta ahora se han identificado, adicionalmente, nueve personas con lesiones de diversa consideración, pero fuera de riesgo vital. Asimismo, continúan las labores de búsqueda de otros cinco trabajadores», añadió la compañía.

Tras el derrumbe, “se suspendieron las actividades en el área y se iniciaron los procedimientos de rigor, avisando a las autoridades competentes y activando la investigación que permitirá determinar las causas del accidente”, finalizó.