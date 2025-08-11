Se terminaron las «Batallas» de La Voz Argentina: cómo sigue el programa



La Voz Argentina dio por finalizada este domingo la vibrante etapa de “las batallas”,para dar inicio de los “Knockouts”, la siguiente fase.

En la etapa que acaba de cerrar, los jurados fueron achicando sus equipos rumbo a esta nueva parte.

Ahora, en esta fase del reality de canto, los coach vuelven a elegir a dos participantes de sus equipos para que se enfrenten (y eliminen entre sí), aunque en este caso cantaran un tema cada uno.

Luego, el líder de cada team deberá elegir quién sigue en el certamen y quien debe irse. Nuevamente y al igual que en la etapa anterior, cada coach podrá robar hasta dos participantes de otro equipo.

Nuevos co-coach y cambios importantes en La Voz Argentina

Para potenciar la preparación de los concursantes, los jurados de La Voz Argentina contarán con el apoyo de grandes referentes de la música actual. Por primera vez en la historia del programa, los co-coaches también estarán presentes en el escenario principal, acompañando a los coaches en el momento crucial de decidir quién avanza en la competencia.

Quiénes acompañan a cada coach:

Soledad Pastorutti será acompañada por el Chaqueño Palavecino

Lali Espósito será acompañada por Zoe Gotusso

Luck Ra será acompañado por Cazzu

Miranda! será acompañado por Emmanuel Horvilleur