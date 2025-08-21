FITO PAEZ - FUTUROCK - JULIA MENGOLINI - PEPE OCHOA - RECONCILIADOS

Reconciliados: Fito Páez y Julia Mengolini estarían nuevamente en pareja


Fito Páez habría vuelto a apostar por el amor a pocas semanas de hacerse pública su separación de Eugenia Kolodziej por la imposibilidad de poder mantener una relación a distancia. Según trascendió, el músico habría retomado una relación del pasado con nada más y nada menos que Julia Mengolini.
Así lo confirmó Pepe Ochoa en LAM con uno de sus clásicos ‘enigmático’, recordando como él y la conductora de radio tuvieron una relación de un año en 2012 y 2013: “Ellos tuvieron una primera… un primer affaire. Después luego obviamente se separaron. Fito también se separó de su pareja”.
Luego, detalló sobre el primer indicio que dio la flamante pareja sobre su vuelta, recordando también la entrevista que dio el artista en “Mira quien vino”, el programa radial de ella en Futurock, meses atrás.
“Lo que a mí me llamó la atención es cuando él va a verla a ella a la radio. Tuvieron una entrevista con Mengolini que, obviamente, en su momento levantaron de todos lados. Yo ya venía con este tema, tenía un poco la data y dije: ‘¿por qué va? ¿Por qué fue?’. Fito no habla en ningún lado pero habló en la radio de ella”, mencionó.

