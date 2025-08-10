Lo detuvieron luego de protagonizar una pelea callejera

En la madrugada del domingo, personal de la Comisaría Primera de Puerto Madryn intervino en una pelea registrada en la intersección de Italia y Bolívar.

El hecho fue alertado por el Centro de Monitoreo alrededor de la 1:25. Los uniformados acudieron al lugar, hicieron cesar el enfrentamiento e identificaron a las personas involucradas.

Al verificar sus datos, constataron que uno de ellos, un hombre de 44 años identificado como D.M.C., registraba un pedido de captura vigente, por lo que fue detenido.