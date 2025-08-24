CARNE - CHUBUT - POLICIAL - POTRILLO

Llevaban carne de potrillo despostada de manera ilegal

En la noche del sábado, alrededor de las 20:30 horas, personal de la División Seguridad Rural y Caballería de la Policía del Chubut realizó un control preventivo en el empalme de las rutas provinciales N°26 y N°37, a unos 80 kilómetros de distancia.

En ese marco, procedieron a identificar una camioneta Toyota Hilux y al inspeccionar la caja del vehículo constataron la presencia de un potrillo ya despostado.

Ante esta situación, los efectivos procedieron al secuestro de la carne y labraron un acta de infracción por incumplimiento al Código Alimentario Argentino. Asimismo, se dio intervención a las autoridades del SENASA, Área Inocuidad de Comodoro Rivadavia, dado que la mercadería era transportada de manera no apta ni habilitada, sin respetar la cadena de frío, sin condiciones de manipulación adecuadas y con procedencia dudosa.

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

¿Ya no hay lugar para la prudencia? Releyendo la «Ética a Nicómaco»

¿Ya no hay lugar para la prudencia? Releyendo la «Ética a Nicómaco»

TERMÓMETROS

Etiquetas: imagen negativa, Javier Milei

Milei suma rechazo
Etiquetas: diputados, lla, ruptura

Ruptura en LLA
Etiquetas: ana clara romero, Comodoro Rivadavia, Gustavo Menna, hospital militar, Ignacio "Nacho" Torres, LUIS PETRI

Torres en modo campaña

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: ANDis, diputados, MARIO LUGONES, presuntas coimas

Mario Lugones deberá explicar el caso ANDIS en Diputados
Etiquetas: bono, chubut, docentes, educación

SADOP reclama apertura de paritarias y rechaza el bono por presentismo en Chubut
Etiquetas: coimas, Diego Spagnuolo, MARIO LUGONES

Gobierno autorizó contratos por $1.471 millones con droguería investigada por coimas