Llevaban carne de potrillo despostada de manera ilegal

En la noche del sábado, alrededor de las 20:30 horas, personal de la División Seguridad Rural y Caballería de la Policía del Chubut realizó un control preventivo en el empalme de las rutas provinciales N°26 y N°37, a unos 80 kilómetros de distancia.

En ese marco, procedieron a identificar una camioneta Toyota Hilux y al inspeccionar la caja del vehículo constataron la presencia de un potrillo ya despostado.

Ante esta situación, los efectivos procedieron al secuestro de la carne y labraron un acta de infracción por incumplimiento al Código Alimentario Argentino. Asimismo, se dio intervención a las autoridades del SENASA, Área Inocuidad de Comodoro Rivadavia, dado que la mercadería era transportada de manera no apta ni habilitada, sin respetar la cadena de frío, sin condiciones de manipulación adecuadas y con procedencia dudosa.