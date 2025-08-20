ARGENTINA - ATP 250 - BAEZ - NAVONE - TENIS - WINSTON SALEM

Báez y Navone van por un lugar en los cuartos de final del ATP 250 de Winston-Salem


Los tenistas argentinos Sebastián Báez (10°) y Mariano Navone jugarán este miércoles sus respectivos partidos correspondientes a los octavos de final del ATP 250 de Winston-Salem.
El primero de ellos en salir a la cancha será Navone, quien tendrá como oponente al chino Yunchaokete Bu en un encuentro que comenzará no antes de las 19:30 (hora de Argentina).
Navone viene de protagonizar muy buenas actuaciones en las primeras dos rondas del torneo, en las que eliminó sin mayores complicaciones al indio Dhakshineswar Suresh (6-3 y 6-3) y al estadounidense Marcos Giron (6-2 y 6-2), quien era el 16° preclasificado.
Bu, por su parte, dio la gran sorpresa de la segunda ronda y derrotó al griego Stefanos Tsitsipas, que era el preclasificado número 1 del torneo, con un contundente 6-3 y 6-2.
Un rato después, no antes de las 20:40, será el turno de Báez, que en las últimas semanas parece haber encontrado cierta regularidad en canchas rápidas, superficie donde no conseguía un triunfo desde el US Open 2024.
Báez, que debutó en la segunda ronda por estar entre los 16 preclasificados, se metió en los octavos de final gracias al buen triunfo ante el español Pablo Carreño Busta por 7-5 y 6-2.
Su rival este miércoles será el neerlandés Botic Van de Zandschulp, verdugo del australiano Adam Walton y del italiano Matteo Arnaldi (6°) en las rondas previas.
El ATP 250 DE Winston-Salem es el último torneo previo al US Open, el cuarto Grand Slam de la temporada.

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

Etiquetas: cambio climatico, desarrollo sustentable, energía, Patagonia

Transformación sustentable, una tarea pendiente

TERMÓMETROS

Etiquetas: ana clara romero, Comodoro Rivadavia, Gustavo Menna, hospital militar, Ignacio "Nacho" Torres, LUIS PETRI

Torres en modo campaña
Etiquetas: bancos, dólar, Luis Caputo

Dólar planchado, banco enojado
Etiquetas: Arriba Chubut, Mariela Williams, pj

Mariela pegó el portazo

ÚLTIMAS NOTICIAS

Tensión en Rawson: trabajadores de la Salud fueron reprimidos frente a la Secretaría

Tensión en Rawson: trabajadores de la Salud fueron reprimidos frente a la Secretaría
Etiquetas: argentina, CONMEBOL, Copa Libertadores, futbol, Libertadores, Racing, Vélez

¿Racing y Vélez podrán llevar visitantes en la Libertadores?: todo lo que se sabe de Conmebol
Etiquetas: CIENCIA, CONICET, fondo de mar, Madryn

Del laboratorio al océano: el CENPAT presentó avances de una expedición histórica