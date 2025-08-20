Báez y Navone van por un lugar en los cuartos de final del ATP 250 de Winston-Salem



Los tenistas argentinos Sebastián Báez (10°) y Mariano Navone jugarán este miércoles sus respectivos partidos correspondientes a los octavos de final del ATP 250 de Winston-Salem.

El primero de ellos en salir a la cancha será Navone, quien tendrá como oponente al chino Yunchaokete Bu en un encuentro que comenzará no antes de las 19:30 (hora de Argentina).

Navone viene de protagonizar muy buenas actuaciones en las primeras dos rondas del torneo, en las que eliminó sin mayores complicaciones al indio Dhakshineswar Suresh (6-3 y 6-3) y al estadounidense Marcos Giron (6-2 y 6-2), quien era el 16° preclasificado.

Bu, por su parte, dio la gran sorpresa de la segunda ronda y derrotó al griego Stefanos Tsitsipas, que era el preclasificado número 1 del torneo, con un contundente 6-3 y 6-2.

Un rato después, no antes de las 20:40, será el turno de Báez, que en las últimas semanas parece haber encontrado cierta regularidad en canchas rápidas, superficie donde no conseguía un triunfo desde el US Open 2024.

Báez, que debutó en la segunda ronda por estar entre los 16 preclasificados, se metió en los octavos de final gracias al buen triunfo ante el español Pablo Carreño Busta por 7-5 y 6-2.

Su rival este miércoles será el neerlandés Botic Van de Zandschulp, verdugo del australiano Adam Walton y del italiano Matteo Arnaldi (6°) en las rondas previas.

El ATP 250 DE Winston-Salem es el último torneo previo al US Open, el cuarto Grand Slam de la temporada.