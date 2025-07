Yanina Latorre estalló contra Mariana Nannis: «Sos una inútil, no servís para nada»

Mariana Nannis reapareció en el ojo público y, en menos de una semana, apuntó contra su nuera Melody Luz y contra Yanina Latorre, a quien trató de “envidiosa”. Este jueves, la conductora de Sálvese quien pueda le dedicó unas fuertes palabras en respuesta a sus declaraciones.

En diálogo con Ángel de Brito para Bondi, la ex de Claudio Caniggia se refirió a los Latorre: «Cosas de envidia, obviamente. Y porque dice cualquier cosa de envidia. Yo no sé nada de fútbol, a mí no me gusta el fútbol. Me casé con un jugador de fútbol, y para mí un futbolista es como que va a la oficina. De la otra parte tienen un jugador que es mediocre, es normalito, que no jugó en ningún lado. Entonces, como yo me casé con uno que sobresalía, debe venir por ahí toda la mierda que me tira».

Ante ello, Yanina destrozó a la rubia con un segmento dedicado a “la decadencia de Nannis” y dijo: «Sos tan vacía, tenés tan poca vida, tan poco contenido, que de lo único que sabés hablar es de plata, cuando tuviste dos pesos, y ahora que te falta no podés hablar de nada, o de la parte física de la gente».

Y siguió: «Sos un engendro asqueroso pero no físico, como persona. Sos sola. En tu vida no pudiste hacer nada, más que un par de notitas riéndote de la gente pobre y humilde y mofándote de la plata que ganaba tu marido».

Sobre la supuesta envidia que refiere Nannis, Latorre explotó: “¿Qué envidia te voy a tener, ma? Tengo una familia hermosa. Tengo un marido, dos hijos, vivimos todos juntos, no nos peleamos, no los expongo, no la trato de gorda ni de flaca a mi hija. No los exploté para ir a laburar, como hiciste vos cuando los trajiste al Bailando para que te mantengan”.

Y cerró: «Asumilo, Mariana, no servís para nada. No sos nada. Sos la exmujer de Caniggia, un crack del fútbol. A mi marido ni lo voy a defender, es un crack del fútbol igual que el tuyo. Te invito a conocer su carrera y sobre todo la trayectoria que tuvo en Boca. No te metas con mi marido, pedazo de inútil. En tu puta vida laburaste ni ganaste un sueldo».