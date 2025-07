Preocupación en el sector turístico de Madryn: La ocupación ronda apenas el 25%

Angélica Crusate, representante de la Red de Alquileres Temporarios de Puerto Madryn, advirtió sobre la preocupante situación que atraviesa el sector turístico local en estas vacaciones de invierno. Según explicó, la ocupación apenas alcanza el 25% y las reservas muestran una demanda en caída sostenida desde la última temporada de ballenas.

“Estamos muy preocupados, no desde ahora, sino desde hace varios meses. Ya en la temporada de ballenas anterior veíamos que la demanda caía constantemente. No tuvimos una buena temporada de verano, y ahora las vacaciones de invierno no superan el 25% de ocupación, lo cual es muy preocupante”, describió.

Ante este panorama, Crusate destacó que las distintas organizaciones del sector vienen trabajando en conjunto para enfrentar la crisis. “Estamos generando promociones desde el Ente Mixto y la Cámara de Turismo, y también estamos elaborando propuestas para presentar al Municipio, sobre todo para ver cómo aliviar la carga impositiva al sector y sostener a los emprendedores registrados que venimos trabajando hace mucho en esta actividad”, explicó.

Consultada sobre las causas de la baja en la demanda, aclaró que los precios en Puerto Madryn no son el principal problema. “Nosotros hicimos un análisis con otros destinos y Madryn no es un destino caro. En alojamiento, excursiones y comidas somos competitivos. Lo que tenemos en contra es la falta de conectividad en comparación con lugares como Bariloche, Salta o Misiones, porque estamos más alejados de los principales centros emisores de turistas”, señaló.

En cuanto a la situación de otros destinos turísticos del país, Crusate afirmó que todos atraviesan dificultades similares. “Todos están con poca demanda y pocas reservas, haciendo promociones para captar a los pocos turistas que están eligiendo viajar dentro del país. La realidad es que muchos argentinos están optando por viajar al exterior, porque resulta más barato, y dejan los destinos nacionales para otro momento”, comentó.

Finalmente, subrayó que el aumento del costo de vida también incide directamente en la actividad: “El grueso de las familias que antes salían de vacaciones no lo están haciendo, porque no pueden afrontar el gasto cuando la situación económica es tan difícil para todo el mundo”.

En cuanto a la duración de las estadías, aseguró que no se registraron cambios significativos y que se mantiene en un promedio de 3 o 4 noches.