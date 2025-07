Mariana Nannis destrozó a Melody Luz: “Esta pulga es conflictiva, descerebrada y fiestera”

Mariana Nannis habló desde Marbella con Matías Vázquez, conductor del programa Puro Show al enterarse de la reconciliación de su hijo Alex Caniggia y Melody Luz, así como también de la pelea de la pareja con su hija Charlotte.

“A Charlotte no le gusta pelear. No es conflictiva. Le compraba regalos, le traía de todo a la bebé. Con mis hijos siempre fui generosa y por suerte eso lo aprendieron. Charlotte me dijo que ‘La pulga’ (así le dice a Melody) tenía malos tratos con ella”, aseguró la mediática.

“La gente normal no deja con una mucama a la hija y se va a trabajar y se la saca de encima. Esta pulga es conflictiva. No la veo a mi hija peleando con nadie. A esta pulga la vi una sola vez en mi vida y se la agarró conmigo. Ella no contó la verdad, por qué le dije a mi hijo que se vaya de mi casa de Marbella. Entró a mi casa rara”, continuó.

Nannis comparó a Melody con las exnovias de su hijo: “Nunca tuve problemas con las ex de Alexander. Sigo hablando con sus exnovias, pero esta piba es para quilombo. Yo no soy la conflictiva. No me parece que me venga a atacar a mí. No entiende mi humor, que es ácido. Es descerebrada. El mensaje no era para ella”.

Por último, opinó sobre la relación que su nuera tuvo con el chef Santiago del Azar: “El cocinero es una víctima, igual que mi hijo. Los usa como quiere. Hoy está con uno y mañana con otro. Y tal vez quiere estar con los dos, si es fiestera”.