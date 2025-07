“Impacto psicológico nocivo e invasivo”: las hijas de Wanda y Mauro Icardi atravesaron un difícil momento

El impacto “psicológico nocivo e invasivo” que vivieron Francesca e Isabella Icardi durante la revinculación con su padre no es sólo un capítulo abstraído de la batalla legal entre Wanda Nara y Mauro Icardi por lo que el conflicto puede postergarse y, según la psicóloga Daniela Gasparini, acarrear escenas de “bullying” y otras complicaciones.

En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, la licenciada señaló: “La separación de los padres no debería resultar conflictiva para niños, niñas y adolescentes. Sino que debería poder realizarse en un contexto cuidado, de responsabilidad y protección de los derechos de los niños. Con cuidado de sus emociones, hay que ser honestos con ellos y acompañarlos emocionalmente en lo que implica un posible duelo”.

“Si los términos de la separación o divorcio se dan de manera responsable y comprometida con la salud psíquica de los chicos, no debería revestir de inconvenientes. Cuando los casos se vuelven conflictivos y con mucha exposición, no solamente impacta en las emociones y en la salud psíquica y mental de los hijos, sino también el discurso y los relatos que se construyen alrededor de estas circunstancias”, continuó.

De las niñas se conoce hasta el momento en que su padre le rechazó asistir al cumpleaños o cuando Nara lloraba frente a ellas. En este marco, la psicóloga sostuvo: “En casos tan exponenciales como el de Wanda e Icardi, donde además involucra nuevas personas, parejas y relaciones que también son públicas, la vida privada pasa a ser parte de la pública, se rompe con la intimidad que muchas veces es necesaria para preservar la salud psicológica de los chicos”.

“Todo esto tiene un impacto emocional que puede resultar nocivo y más cuando termina judicializado. Las estrategias jurídicas que benefician a una de las partes, puede también generar cierto impacto emocional en los niños que son hijos de sus representados. Es importante tener en cuenta lo que les sucede a estos chicos”, añadió.

“Hay discursos de odio y anónimos que circulan en las diferentes plataformas virtuales, que impactan emocionalmente en los niños y en otros niños que conviven con la realidad de los hijos de esta pareja. Las situaciones de hostigamiento, burla y acoso sistemático, como lo que conocemos como el bullying o el ciberbullying, también tienen un impacto nocivo en la salud mental de los chicos”, consideró.

Noticias Argentinas – En un contexto donde se puso en tela de juicio constante la participación de las parejas en la revinculación ¿Cómo afecta?

Daniela Gasparini – La realidad de las familias de hoy ya ha cambiado, así como la concepción de familia. Hay muchas separaciones, divorcios y familias ensambladas. El problema no está en que los padres hagan nuevas familias o parejas, sino en cómo se desarrolla ese proceso, si contempla el proceso emocional de los chicos o no, si se escucha, si se lo comunica de manera responsable y amorosa, si le da tiempo de procesar el duelo de la separación de los padres o no.

NA – ¿Cuál sería un enfoque más adecuado?

DG – La clave está en un respeto por el proceso emocional de los hijos, la escucha, el acompañamiento, la comunicación responsable y amorosa con ellos. A los chicos no hay que comunicarles las decisiones solamente, sino también escuchar qué es lo que tienen para decirnos y cuáles son sus sentimientos, sus emociones en relación a eso.

NA – Están en una edad crítica

DG – Los preadolescentes, entre los 8, 12 y 14 años, es una edad muy crítica, que además está muy expuesta no solamente al ámbito presencial, sino también al ámbito virtual. Los relatos que se puedan llegar a generar alrededor de esta historia tienen un impacto psicológico y emocional muy fuerte en cualquier adolescente.

DG – Los casos de estas características terminan por ser nocivos para las personas más vulnerables en esta historia que son los niños y las niñas. La etapa psicoevolutiva en la que se encuentran es muy crítica, las expone una y otra vez al igual que a sus emociones, ante la mirada de toda la población, de toda la sociedad que consume esto.

NA – ¿Y como resultado?

DG – El impacto psicológico resulta nocivo e invasivo. Debe haber una mirada sobre los derechos de estas niñas en el marco de un proceso judicial muy engorroso, donde hay que preservar la salud mental de los chicos.