Habrá una nueva edición del Stand Up Paddle en Madryn

Los días 8 y 9 de noviembre, en las costas del Golfo Nuevo, se llevará a cabo una nueva edición del Stand Up Paddle (SUP), así lo anunciaron desde la Subsecretaría de Deportes Municipalidad de Puerto Madryn.

Este evento, que ya transita su cuarta edición, propone una inmersión en el mundo del Stand Up, una actividad que combina deporte, naturaleza y bienestar. Durante dos jornadas, se ofrecerán charlas, cursos, competencias y actividades recreativas en el mar, pensadas tanto para principiantes como para quienes buscan perfeccionarse.

Entre las propuestas habrá travesías con vistas panorámicas, SUP yoga en las primeras horas del día aprovechando la calma del mar, y clases intensivas que abarcan desde técnicas básicas hasta el desarrollo de habilidades avanzadas. Las competencias sumarán color y dinamismo, con una gran cantidad de tablas desplegadas en el agua, brindando un espectáculo visual único.

El lanzamiento oficial del evento se realizó en el parador Praia, con la presencia del subsecretario de Deportes, Andrés Calabró, y los referentes del programa “El potrero es el mar”, Romina Zaccara y Matías Nandin.