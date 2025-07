Despierta Chubut no irá a internas

Como era de esperar, no habrá internas en el frente electoral Despierta Chubut. Si bien por unos días algunos se ilusionaron con la idea de ejercer la democracia interna de los partidos políticos que integran el frente oficialista, finalmente ganó la verticalidad del gobernador Torres y todo irán alineados con los candidatos elegidos por él.

Así las cosas, Gabriel Caneo (UCR) y Claudio Tortoriello (PRO), confirmaron este lunes que no competirán en la interna del frente provincial.

«No estaban dadas las condiciones, por las exigencias y los plazos», dijo Caneo en diálogo con el periodista Rodrigo Mansilla, al confiar que hubo reuniones en la Legislatura con el diputado Daniel Hollmann y el presidente del PRO Chubut, Martín Gómez, pero las conversaciones no prosperaron en torno a la interna. Los díscolos de frente oficialista, lamentaron la ausencia del presidente de la UCR, Gustavo Menna, durante los encuentros.