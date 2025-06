Lula da Silva insinuó una posible candidatura a la reelección en 2026

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, insinuó este viernes de forma clara su intención de postularse a la reelección en 2026 y advirtió sobre el riesgo de un regreso de la extrema derecha al poder.

«Ser presidente una, dos y tres veces, y si me descuido, será la cuarta. Prepárense, prepárense porque este país no va a caer en manos de la extrema derecha», declaró el mandatario en un evento en Mariana, en el estado de Minas Gerais.

Lula da Silva enfatizó que su llegada a la presidencia fue un «milagro», y recordó las adversidades vividas desde la infancia. «Nacer donde yo nací, donde los niños morían de hambre antes de los cinco años… escapar de morir de hambre ya fue un milagro para mí», expresó.

Con 78 años, el presidente brasileño ya ejerció la presidencia en tres mandatos: entre 2003 y 2010, y desde enero de 2023. Su mención a una posible cuarta candidatura ocurre en un momento en que las tensiones políticas se intensifican en Brasil, y en el que el mandatario busca consolidar su legado y fortalecer su base social.

Las señales emitidas por Lula da Silva durante el acto en Mariana fueron interpretadas por analistas políticos como una clara indicación de que el mandatario considera seriamente una nueva candidatura presidencial. Aunque no lo confirmó de forma oficial, su lenguaje y tono dejaron abierta la puerta para una campaña en 2026.

La eventual postulación de Lula podría volver a enfrentar al expresidente Bolsonaro, inhabilitado actualmente por la justicia electoral, pero que sigue siendo una figura influyente en la derecha brasileña.