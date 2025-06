Gran Hermano: viralizaron comentarios transfóbicos de Andrea Lázaro a Luciana Martínez y cerró sus redes

Una nueva polémica rodea al reality Gran Hermano luego de que se difundieran los comentarios transfóbicos que realizó Andrea Lázaro, una de las últimas eliminadas por el público, hacia Luciana Martínez, la participante trans que continúa dentro de la casa.

Todo comenzó cuando Andrea enfrentó a Luciana por no salir a aclarar que ella era la “mujer trans” dentro del casting de Telefe, cuando algunos participantes la señalaban a ella. Martínez le contestó que era su decisión salir a aclararlo o no.

El clip se viralizó en redes sociales y, una vez afuera, Andrea se descargó y apuntó contra Luciana de manera despectiva: “Esta muda me tuvo afuera tres meses y no tuvo los ovarios; cierto que no tiene ovarios, los huevos de decirme en la cara lo que pensaba de mí. Quería cámara la Cris Miró de La Salada. Logré que Barrionuevo por fin tenga un clip”.

“Che, esto es denunciable”, comentó una usuaria al ver el vil comentario. Lejos de quedarse callada, la ex hermanita le contestó “¿Qué vas a denunciar? ¿Qué Luciana no tiene ovarios? Jajaja, me muero!”.

“Un veneno, la vieja anabólico”, le comentó otra usuaria. “Pero tengo vagina. Digan lo que digan y para desgracia de muchos. Ella no puede decir lo mismo”, se “defendió” Lázaro.

Los repudiables comentarios generaron cientos de reacciones de los fanáticos del reality de Telefe, al punto que le llegaron a la familia de Luciana, quienes salieron en defensa de la participante de Gran Hermano.

“Gracias a todos los que salen a repudiar este mensaje de odio”, escribió la persona que maneja la cuenta de Luciana Martínez y pidió a sus fanáticos que denunciaran la cuenta de Andrea.

Finalmente, Lázaro termino cerrando sus redes sociales tras la avalancha de mensajes que recibió.