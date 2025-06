Chubut trabaja en un protocolo para incautar y resguardar criptomonedas en causas penales

El procurador adjunto de Chubut, Marcos Fink, participó de las jornadas sobre narcocriminalidad en Puerto Madryn y planteó la urgencia de incorporar tecnología, personal capacitado y legislación específica para enfrentar el avance del uso de criptoactivos en delitos complejos.

El crecimiento del uso de criptoactivos como medio para ocultar dinero o trasladar valor en contextos delictivos plantea nuevos desafíos al sistema judicial. Así lo expresó el procurador adjunto de Chubut, Marcos Fink, durante un panel sobre técnicas especiales de investigación penal realizado en el marco de las jornadas sobre narcocriminalidad llevadas a cabo en Puerto Madryn.

Según detalló Fink, una de las prioridades para el Ministerio Público Fiscal es avanzar en un proyecto de incautación de criptoactivos que permita asegurar estos bienes digitales durante una causa penal, de forma similar a lo que ocurre con bienes patrimoniales tradicionales.

“Actualmente, los criptoactivos se están convirtiendo en una vía habitual de ocultamiento de dinero o transferencia de valor. El objetivo es dotar al Ministerio Público Fiscal de herramientas legales y operativas para poder rastrear, intervenir y preservar esos activos durante una investigación”, sostuvo.

El procurador explicó que la particular naturaleza de las criptomonedas exige nuevas respuestas: son volátiles, de transferencia instantánea y, muchas veces, inubicables físicamente, lo que genera un riesgo procesal concreto si no se actúa con rapidez. A diferencia del dinero en efectivo, los criptoactivos no pueden depositarse en cuentas oficiales ni resguardarse en entidades bancarias convencionales.

Entre los principales desafíos mencionó el modo en que se almacenan: desde billeteras digitales en exchanges internacionales hasta dispositivos físicos (billeteras frías), que requieren intervención técnica específica para su incautación segura.

En este contexto, Chubut comenzó a implementar algunos pasos concretos. “Se adoptó normativa de la Procuración General de la Nación que orienta cómo actuar frente al secuestro o embargo de estos activos. Pero hoy, nuestra Oficina Judicial no cuenta con los medios tecnológicos adecuados para resguardarlos”, reconoció.

Entre las medidas que se evalúan se encuentran:

La contratación de billeteras virtuales oficiales.

La adquisición de billeteras frías.

La capacitación de personal técnico especializado.

El almacenamiento seguro de claves privadas y frases semilla.

Asimismo, Fink remarcó que la cooperación internacional es fundamental, ya que muchas veces los criptoactivos se encuentran alojados en plataformas ubicadas fuera del país, en jurisdicciones con escasa regulación o colaboración judicial.

“Sin articulación con organismos internacionales, redes de fiscales, tratados de asistencia mutua y relaciones bilaterales, recuperar activos digitales puede volverse prácticamente imposible”, advirtió.

Las jornadas en Puerto Madryn pusieron en relieve el carácter transnacional de los delitos asociados al narcotráfico y al lavado de activos, y la necesidad de que los sistemas judiciales provinciales y nacionales se adapten rápidamente a las nuevas formas del delito digital.