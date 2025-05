Inspectora municipal detenida por pedir coimas en un comercio

Una empleada municipal fue detenida este martes en el centro comercial de Olmos acusada de intentar extorsionar a una comerciante local exigiéndole una suma de dinero a cambio de no clausurar su negocio. El hecho está caratulado en la Justicia local como cohecho y es investigado por la Fiscalía N°7 de La Plata en turno a cargo de la fiscal Virginia Bravo.

El episodio ocurrió en un autoservicio ubicado sobre calle 197, donde se presentó una mujer identificada como María de las Mercedes Belén Cufré, de 45 años, quien se presentó como inspectora del área de Control Urbano de la Municipalidad de La Plata.

Según relató la denunciante, de 28 años, Cufré le solicitó la habilitación municipal del comercio, y ante la falta del trámite –ya que el local abrió hace apenas dos meses–, le exigió $200.000 para permitirle seguir operando y evitar la clausura.

Ante este hecho, según informaron a la Agencia Noticias Argentinas, la comerciante alertó de inmediato a la policía y oficiales de la División Motorizada que realizaban operativos en la zona acudieron al lugar. Allí identificaron a Cufré, quien vestía ropa de fajina negra y portaba en una bolsa una campera con la inscripción “CONTROL URBANO”, aunque se supo que no contaba con ninguna credencial oficial.

Tanto la denunciante como la acusada fueron trasladadas a la Comisaría 15ta de Olmos, en tanto la fiscal Bravo ordenó la inmediata aprehensión de la empleada municipal. Las autoridades informaron que no se hallaron cámaras de seguridad ni testigos presenciales en el comercio, aunque no se descarta la incorporación de nuevas pruebas.

En tanto, fuentes municipales confirmaron que la Municipalidad de La Plata se presentará como parte querellante en la causa, al considerarse damnificada. Además, la investigación buscará determinar si Cufré actuaba por cuenta propia o si forma parte de una estructura delictiva más amplia con posible participación de otros funcionarios.

La detenida será indagada en las próximas horas. Desde el municipio no descartan medidas administrativas en paralelo a la investigación penal.