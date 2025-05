Polémicas declaraciones de Marley sobre el parto de su hija Milenka

Marley fue papá de Milenka hace pocos meses y nuevamente eligió el método de vientre subrogado, tal como había hecho cuando tuvo a su hijo mayor, Mirko.

Pero esta vez no habría sido tan sencillo el parto, según contó el conductor en una entrevista con Caras: «Dilatación de 7, ya nace y ahí empezamos horas y horas, ‘pujá, pujá’ y así estuvimos hasta que en un momento viene el médico y dice ‘hay mucho sangrado'», contó Marley con su hijita en brazos.

El médico le contó que existe un nuevo método que es como una especie de aspiradora para poder succionar y acelerar el momento. Le consultó si quería utilizarlo, pero Marley insistió en que nazca de manera natural.

«No está encontrando el camino de parto y yo tengo que priorizar que no haya sangrado», le respondió el médico y le propuso un descanso de una hora y media para ver cómo continuaba la mujer y evaluar si era posible el parto de manera natural.

Tras la espera, la mujer siguió con el sangrado y finalmente utilizaron esa «aspiradora» para ayudarla con el parto. «Es un aparato de doctor, no es una aspiradora de piso», aclaró entre risas. «Ahí fue que nació, pero nació dormida», explicó Marley.

La mujer que le dio la vida a Milenka se llama Kasandra y tiene 34 años. “Ella tuvo su primer hijo al terminar la secundaria, a los 19 años. A los 20 tuvo el segundo. Ahora, con 34, me dijo ‘quiero disfrutar del embarazo pero sin la presión de ser adolescente’. Amó estar embarazada”, contó.

“El primer contacto de Milenka directamente lo tuvo conmigo. Kasandra estaba al lado mío, tenía muchas ganas de tenerla en brazos, y yo también quise que lo haga”, continuó y para finalizar remarcó que «Kasandra ha hecho un trabajo de parto impresionante. Vamos a estar eternamente agradecidos tanto yo como Milenka y Mirko”.