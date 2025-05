Expectativa sobre el anuncio de un plan para facilitar el uso de dólares no declarados

El Gobierno nacional anunciará en las próximas horas una serie normas para facilitar el uso de dólares no declarados con el objetivo de azuzar la actividad económica vía una monetización endógena en moneda extranjera.

El esquema necesita una serie de modificaciones legales para evitar que sea un “blanqueo” explícito, lo cual obligaría a tratarse en el Congreso Nacional.

El objetivo del gobierno es que la gente se sienta confiada en incorporar los dólares al sistema sin sentir riesgos de amenazas posteriores de parte de los organismos de control.

Diferentes analistas estiman que las medidas pueden apuntar a facilitar los depósitos en cuentas en dólares mediante una simple declaración jurada e incentivos fiscales para realizar transacciones en moneda extranjera.

También habría cambios en la implementación del impuesto a las Ganancias.

El experto tributarista, Sebastián Domínguez, explicó que “dado que no es posible modificar la Ley del Impuesto a las Ganancias por un Decreto de Necesidad y Urgencia (Art. 99 inc 3 CN), las modificaciones estarían vinculadas con la reglamentación por parte de ARCA”.

“Buscando simplificar y reducir la carga administrativa sobre los contribuyentes, el Gobierno podría estar eliminando uno de los elementos más complejos de las declaraciones juradas: la justificación patrimonial, incluyendo el monto consumido que es el dinero utilizado para vivir durante el año”, explicó el experto.

Domínguez consideró que “en su máxima expresión, se eliminaría la obligación de detallar los bienes al 31 de diciembre de cada año en la declaración jurada del impuesto a las ganancias”.

“En consecuencia, si el contribuyente se adhirió al REIBP (Régimen Especial de Ingreso del Impuesto Bienes Personales) ya no se deberá detallar los bienes que se posee. Lo mismo sucede si no se supera el Mínimo No Imponible del Impuesto sobre los Bienes Personales y la persona no está inscripta en el impuesto”, completó.

Para Domínguez, “estas medidas, que implicarían una disrupción para la Administración Tributaria, harían que ARCA ya no cuente con el detalle de los bienes, el dinero que se utilizó para vivir durante al año y otra información, que utiliza para cruzar ingresos, consumos y activos para verificar la consistencia de la declaración”.

Añadió que “la nueva declaración jurada estaría centrada exclusivamente en las rentas como sucede, por ejemplo, en Estados Unidos”.

“La contracara de una medida de este tipo tiene implicancias relevantes para ARCA: resignaría una poderosa herramienta de fiscalización”, enfatizó.