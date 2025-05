El descargo de Natalia Oreiro tras su video viral negándose a una foto: «Decir que no, no está mal»

Natalia Oreiro fue tendencia en los últimos días tras difundirse un video de ella paseando en la feria de San Telmo junto a su marido Ricardo Mollo y su hijo. En las imágenes que se viralizaron, la actriz se niega ante el pedido de un fanático de sacarse una foto con el cantante de Divididos.

Tras el revuelo que se generó en redes sociales por la actitud de la actriz ante el pedido de unos turistas provenientes de Santiago del Estero, decidió postear un descargo en sus redes sociales, aclarando y justificando su actuar.

“No pensaba pasar por acá a aclarar nada, porque me parecía que no era necesario, pero parece que sí. No me gusta la polémica, entonces prefiero contar el contexto”, comenzó Oreiro, y agregó: “Me parece super importante tener la libertad de decir lo que uno quiere hacer. Decir que no, no está mal. Y no estar disponible para el deseo del otro, no es problema de uno”.

“Dicho esto, me gustaría contar un poco el contexto. Los que vieron un video mío y pedía por favor que no siguieran sacando fotos, estábamos con mi pareja y con mi hijo, paseando un domingo como cualquier familia”, contextualizó.

«A veces me olvido que, de repente, no somos cualquier familia. Me encantaría poder serlo a veces para tener la libertad de poder pasear como cualquier otro. Nos veníamos sacando muchas fotos, como hacemos siempre muy amablemente, y de repente una persona empieza a grabarme muy de cerca, sin pedirme permiso, y yo estaba con mi hijo al lado», reveló.

«Esa situación fue altamente incómoda porque no me gusta que lo filmen o que suban fotos de él a las redes. Es menor de edad y, a parte, no elige esto. Pedí por favor que no me siguiera grabando, pero me ponía el teléfono muy cerca», se justificó.

«Desde que soy mamá, mi prioridad es el bienestar de mi hijo. Incluso me da miedo perderlo en la vía pública. Lamento que no se haya entendido. Siempre fui una persona agradecida con lo que me tocó vivir e intento obrar en consecuencia a lo que elegí como medio de vida», siguió.

Finalmente, advirtió que no le gusta que las personas se le acerquen cuando se encuentra con su familia: “Pero eso no quiere decir que esté disponible todo el tiempo. Cuando estoy con mi hijo no me gusta que me invadan. Me parece super importante que se respete eso. Les mando un beso grande y les deseo amor”.