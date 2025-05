Delfina Wagner denunció a Alfa Walter por hostigamiento y amenazas

Delfina Wagner denunció al ex participante de Gran Hermano, Walter “Alfa” Santiago, por hostigamientos y amenazas ocurridos una vez finalizada su relación. La influencer y el ex hermanito fueron pareja a inicios de 2023 tras la salida de Alfa de la casa de Telefe y terminaron a finales de ese mismo año.

Días atrás, la tuitera realizó un público descargo en contra de su ex pareja donde advertía maltratos de parte de Alfa para con ella, su familia y allegados. Además de injusticias ocurridas durante su convivencia. Ayer finalmente, Wagner realizó una denuncia en la Comisaria de Tigre Seccional VI de la localidad de El Talar, Partido de Tigre. Provincia de Buenos Aires.

En el escrito, Delfina describe a Walter como una persona “controladora y agresiva”, que la insultaba y denigraba a su persona. Incluso, denunció que su ex pareja la amenazaba con “hacer llegar sus publicaciones» de una plataforma de adultos, es decir, fotos íntimas, a sus familiares.

“Que hace aproximadamente una semana Walter le mandó un mensaje con fotos íntimas refiriéndole que es humillante lo que hace, que es una vergüenza para su familia, que el novio que tiene es un cumbianchero que le hace hacer esas cosas”, detalla el documento.

Por otra parte, la influencer denuncio que, tras realizar su descargo, recibió mensajes y audios de voz de parte del denunciado y que este comenzó a comentar en la publicación con mensajes como «ES UNA POBRE PIBA…ME ASOMBRA QUE TE SUMES EN ESTO… SI QUERÉS TE ENVIÓ LAS FOTOS QUE LE SACA EL NOVIO» y “ME EXTRAÑA TE SUMES A LOS POSTRES DE ESTA PIBA QUE SOLO QUIERE PROMOCIONAR SU ONL FANS… SI QUERÉS TE ENVIÓ LAS FOTOS QUE LE TOMO SU PAREJA”.

Finalmente, Delfina solicitó a la Justicia “una medida cautelar de cese de actos perturbatorios y prohibición de acercamiento, ya que Walter la vive hostigando y la dicente teme por su integridad”.