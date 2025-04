Julieta Poggio siguió el consejo de Pampita y se convirtió en propietaria a los 23 años

La influencer festejó su logro en redes sociales.

Julieta Poggio, finalista de Gran Hermano 2023, siguió el consejo que Pampita le dio en sus comienzos y ayer se convirtió en propietaria de su primer departamento. La influencer documentó todo el proceso de adquisición de su propiedad y agradeció a sus fanáticos en sus redes sociales.

“¡Hola mi gente! Quiero compartir este día tan especial para mí con ustedes porque también siento que se los debo y agradezco porque están siempre ahí», comenzó la modelo.

“Después de dos años desde qué salí de GH, con mucho esfuerzo y laburo, porque los que me siguen y me conocen saben cómo me gusta levantar la pala, puedo decirles que… Oficialmente, soy propietaria de mi próximo departamento», celebró Poggio con una imagen de ella en la escribanía.

Además, mostró un video de ella firmando el contrato y consolidando la compra de su futura casa: “Gracias a mí por darlo todo siempre, estando cansada, mal o triste! Estoy muy feliz y agradecida”.

Si bien no publicó fotos o videos de su nuevo departamento, sí mostró un pequeño vistazo de su terraza privada: «Contandole al hombre que esta es mi nueva terraza privada”.

El consejo que le dio Pampita a Juli Poggio

La modelo fue una de las últimas en salir de la casa del reality de Telefe, con una fan base de miles de personas que la bancaban, y por ello recibió muchas propuestas laborales de todo tipo. En una entrevista con LAM, Poggio reveló que cuando conoció a Pampita, ella le dio un sabio consejo sobre como manejar la reciente fama que había adquirido.

“Entonces le dije ‘mirá, no te tientes con las cosas de todos los días porque ropa te van a regalar un montón’”, contó Pampita cuando le consultaron. “Ahorrá la plata e invertí en tu primer departamento porque estos momentos así de furor y de mucho laburo después se calman un poco, entonces como que aproveche”, le aconsejó a Poggio.