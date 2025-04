Julia Calvo: «Si Cris Morena eligiera solo gente linda, no estaría yo»

En una reciente entrevista, Cris Morena habló de las críticas que recibe por parte del público que señala que solo elige «gente flaca» para sus elencos.

La actriz Julia Calvo, que trabajó en Alma Pirata, Casi Ángeles, Floricienta y recientemente en Margarita, saltó en defensa de la productora.

«Trabajando es muy exigente y con razón porque el tiempo cuesta mucha plata. Si solamente contratara gente joven, fresca, bonita y graciosa, no estaría yo, que soy mayor», aseguró la actriz.

«Ella fue haciendo transiciones. Cris Morena con Lean Calderone hacen una junta perfecta. A mí me gustan las escenas polémicas o conmovedoras. Hoy me siguen hablando de escenas de Casi Ángeles», expresó Julia.

«En Margarita hay personajes con particularidades que tal vez antes no se ponían, como incluir a alguien del espectro autista. Cris es alguien que genera, que cuenta cosas copadas para la gente joven, habla del amor y de la paz, a veces para hablar de la paz, hay que mostrar la guerra. Yo confío mucho en lo que cuenta Cris», concluyó Julia Calvo.