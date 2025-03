Zayn Malik recordó a Liam Payne en un emotivo concierto en México: «Casi lloré»

El ex integrante de One Direction se emocionó al recordar a su amigo fallecido.

Zayn Malik homenajeó a Liam Payne al final de su concierto que realizó en Ciudad de México en el marco de su nuevo tour mundial.

El ex integrante de One Direction mostró en pantalla el nombre del artista fallecido junto a un emotivo mensaje: “Te amo hermano”, indicaba en el escenario y al lado un emoji de corazón.

Zayn fue uno de los más afectados por la trágica muerte de Liam, ocurrida el pasado 16 de octubre en nuestro país, e inclusive lo llevó a posponer su gira para lidiar con el duelo de la perdida de su amigo.

La fecha elegida para este show coincidía con el décimo aniversario de su salida de One Direction y su inicio como solista. Es por ello que el británico sorprendió a su audiencia al abrir su show con Night Changes, una canción de su tiempo en la banda.

“No he cantado esa canción en 10 años. Gracias, fue increíble, casi lloré”, reconoció visiblemente emocionado al abrir su show.